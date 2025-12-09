Пора соглашаться: Трамп считает позицию РФ в переговорах сильнее, чем у Украины

сегодня в 14:54

Трамп: позиция на переговорах у РФ сильнее, чем у Украины

Переговорная позиция у России сильнее, чем у Украины. Сомнений по этому поводу нет, заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РИА Новости со ссылкой на материал Politico.

Он добавил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо взять себя в руки. Киеву нужно начать соглашаться с предложениями Москвы.

При этом на Украине важно организовать президентские выборы. ЕС не справляется с конфликтом Москвы и Киева, отметил глава Соединенных Штатов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что РФ и США постоянно контактируют друг с другом. Однако Москва ожидает от Вашингтона итогов обсуждения американского мирного плана с Киевом.

