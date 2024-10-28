Зеленский попросил Раду снова продлить всеобщую мобилизацию

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Зеленский внес законопроекты о продлении мобилизации на Украине до февраля

Украинский президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении в стране мобилизации и военного положения. Глава государства требует продолжать их до 7 февраля 2025 года, сообщает украинское издание УНИАН .

Военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине ввели в феврале 2022 года.

Ранее на Украине законом ужесточили проведение мобилизации. Теперь лица, состоящие в реестре военнообязанных, не смогут выезжать за границу, управлять машиной, оформлять паспорта и заграничные паспорта.

Несмотря на усиление репрессий против уклонистов и облавы, ужесточение мобилизации не помогает увеличить число новобранцев в ряды ВСУ, писала газета The Wall Street Journal.