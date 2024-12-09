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Избранный президент США Дональд Трамп начал разрабатывать концепцию завершению конфликта на Украине, но лидер Украины Владимир Зеленский «все испортил» атакой дронов на Капустин Яр, сообщает «Царьград» .

Ранее Трамп в интервью The New York post заявил о желании Зеленского прекратить огонь и заключить мирный договор.

«Судить о „желаниях“ Зеленского можно в том числе по тому, что ВСУ попытались повторно атаковать полигон Капустин Яр в Астраханской области, откуда запускали новую ракету „Орешник“», — отмечается в сообщении.

Так, в воскресенье утром российская система ПВО уничтожила три вражеских беспилотника, летевших в направлении Капустина Яра, они были запущены из Днепропетровской области.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе ВСУ уже пытались атаковать Капустин Яр, дрон был сбит в нескольких метрах от въезда.