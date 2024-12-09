Зеленский «испортил» попытку Трампа завершить конфликт на Украине
Фото - © РИА Новости
Избранный президент США Дональд Трамп начал разрабатывать концепцию завершению конфликта на Украине, но лидер Украины Владимир Зеленский «все испортил» атакой дронов на Капустин Яр, сообщает «Царьград».
Ранее Трамп в интервью The New York post заявил о желании Зеленского прекратить огонь и заключить мирный договор.
«Судить о „желаниях“ Зеленского можно в том числе по тому, что ВСУ попытались повторно атаковать полигон Капустин Яр в Астраханской области, откуда запускали новую ракету „Орешник“», — отмечается в сообщении.
Так, в воскресенье утром российская система ПВО уничтожила три вражеских беспилотника, летевших в направлении Капустина Яра, они были запущены из Днепропетровской области.
Ранее сообщалось, что на прошлой неделе ВСУ уже пытались атаковать Капустин Яр, дрон был сбит в нескольких метрах от въезда.