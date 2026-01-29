Завершится в 2026 году? Всплыло предсказание Жириновского о конце спецоперации
Фото - © Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Прогнозы покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского относительно будущих международных конфликтов снова привлекают внимание общественности. В своих ранних выступлениях, еще до начала специальной военной операции, политик подчеркивал неизбежность вооруженного конфликта на Украине, считая его одним из важнейших событий для глобальной политики, сообщает Сайт MK.Ru.
Согласно утверждению Жириновского, этот конфликт должен был пройти через несколько критических этапов и завершиться в 2026 году. Он представлял ситуацию не как ограниченное столкновение, а как часть более широкой геополитической борьбы, затрагивающей интересы России, Европы и США.
Политик также заявлял, что украинский кризис станет проверкой на прочность для западных альянсов и повлечет за собой большие перемены в мировом порядке. В своих прогнозах Жириновский говорил об упадке существующих политических и экономических структур и о формировании новой системы международных отношений.
Разрешение конфликта, по его мнению, должно послужить началом для перераспределения сил и пересмотра существовавших ранее границ и союзов на территории бывшего СССР.
