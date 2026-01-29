Прогнозы покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского относительно будущих международных конфликтов снова привлекают внимание общественности. В своих ранних выступлениях, еще до начала специальной военной операции, политик подчеркивал неизбежность вооруженного конфликта на Украине, считая его одним из важнейших событий для глобальной политики, сообщает Сайт MK.Ru .

Согласно утверждению Жириновского, этот конфликт должен был пройти через несколько критических этапов и завершиться в 2026 году. Он представлял ситуацию не как ограниченное столкновение, а как часть более широкой геополитической борьбы, затрагивающей интересы России, Европы и США.

Политик также заявлял, что украинский кризис станет проверкой на прочность для западных альянсов и повлечет за собой большие перемены в мировом порядке. В своих прогнозах Жириновский говорил об упадке существующих политических и экономических структур и о формировании новой системы международных отношений.

Разрешение конфликта, по его мнению, должно послужить началом для перераспределения сил и пересмотра существовавших ранее границ и союзов на территории бывшего СССР.

