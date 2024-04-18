Зампред правительства Пермского края покинул должность

Причиной для увольнения мужчины стало то, что его сын выложил видео с Бали с фразой «на хрена мне Пермь?». Илья Демкин опубликовал в соцсети видео, на котором показал видео с Бали.

Алексей Демкин решил покинуть должность, потому что осознает всю ответственность за слова, сказанные сыном.

Мужчина занимал должность мэра Перми в период с 2021 по 2023 годы. В политику Алексей Демкин пришел в марте 2009 года, тогда он был избран депутатом Пермской гордумы. Также он избирался в 2011 и 2016 годах.