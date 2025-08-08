«Закрепят успехи Путина»: Bloomberg узнал подробности сделки по Украине

Bloomberg: США и Россия хотят заключить сделку по Украине в пользу Кремля

Россия и США намерены достичь соглашения об урегулировании украинского конфликта, которое закрепит успехи Кремля в зоне СВО, утверждает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений. По данным агентства, сделка предполагает «закрепление успехов Путина» — признание российского права на территории, которые ей удалось освободить на фронте.

Как пишет Bloomberg, документ якобы «в основном направлен на замораживание конфликта», а также на достижение условий для прекращения огня и начала технических переговоров о заключении «окончательного мирного соглашения».

Агентство отмечает, что в Кремле, Белом доме и на Банковой эту информацию не комментировали.

Накануне, 7 августа, российские власти заявляли, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться уже на следующей неделе. После этого глава Украины Владимир Зеленский сказал, что «пора заканчивать» конфликт с Москвой.