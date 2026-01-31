Закат Тегерана? На стол Трампу положили план военного нападения на Иран

сегодня в 12:32

Пентагон и Белый дом придумали планы нападения на Иран

Пентагон и администрация американского президента Дональда Трампа придумали ряд сценариев нападения на Иран. Среди них есть и массированные бомбардировки, рассказали источники The Wall Street Journal, сообщает RT .

Одним из вероятных планов является некий большой план. В рамках него предусматривается атака государственных учреждений и зданий Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) во время массированной воздушной кампании.

Также Трампу предлагают и более ограниченные варианты. Среди них поражение символических целей. Американцы надеются, что это даст возможность для усиления атак, если Иран не захочет заключать сделку.

Точные стратегические цели Соединенных Штатов не разглашаются. Пока их держат в секрете.

