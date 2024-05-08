Захарова: жду, когда Блинкен осудит разгон мирных протестов

Офпред российского МИД Мария Захарова обрушилась с резкой критикой на власти США за их политику по палестино-израильскому конфликту и подавление протестов внутри страны. По словам дипломата, ситуация в секторе Газа и на палестинских территориях приобрела характер гуманитарной катастрофы чудовищных масштабов.

Обстановку в Палестине признают абсолютно все, кроме официальных кругов Вашингтона и Лондона, заявила Захарова. Официальный представитель МИД с недоумением констатировала, что при этом Соединенные Штаты, позиционирующие себя как борцы за права человека, не только не предпринимают никаких шагов для защиты палестинского населения, но и жестко пресекают акции солидарности на эту тему у себя в стране.

«Все жду, когда (госсекретарь США Энтони. — Ред.) Блинкен или кто-нибудь из Госдепа осудит действия американской полиции по разгону мирных акций протеста. Что-то их руки никак не доходят осудить происходящее у себя дома» — заметила дипломат в эфире радио Sputnik.

По данным Захаровой, американские правоохранители устроили массовые задержания во время студенческих митингов в поддержку палестинцев. Всего в полицию доставили около 2 тысяч человек.