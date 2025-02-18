Захарова показала фото и видео с Лавровым и Ушаковым из Эр-Рияда

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова показала фото и видео с главой дипведомства Сергеем Лавровым и помощником президента России Юрием Ушаковым, которые прибыли в Эр-Рияд для переговоров с американскими представителями.

Захарова опубликовала кадры в Telegram-канале. Российские дипломаты активно пожимают руки представителям принимающей стороны, обстановка дружественная. При этом на опубликованных фото видно, что Лавров и Ушаков настроены серьезно перед переговорами, которые уже начались в Саудовской Аравии.

На переговорах планируется обсудить восстановление всего комплекса отношений двух стран. Стороны также намерены договориться о том, как начинать диалог по Украине.

Американский миллиардер Илон Маск, возглавляющий ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), отметил компетентность Лаврова и Ушакова.

Тем временем украинский президент Владимир Зеленский 18 февраля полетит в Анкару для переговоров с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Политики обсудят стратегическое партнерство Киева и Анкары «во всех их аспектах».