сегодня в 03:57

Маск высоко оценил компетентность Лаврова и Ушакова, прибывших в Эр-Рияд

Американский миллиардер Илон Маск, возглавляющий ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), отметил компетентность главы МИД России Сергея Лаврова и помощника главы государства Юрия Ушакова, пишет ТАСС .

«Вот как выглядит компетентное руководство», — написал он в соцсети X.

Ранее в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, приземлился самолет с помощником президента РФ Юрием Ушаковым и министром иностранных дел Сергеем Лавровым, которые прибыли для проведения переговоров между США и Россией.

В Сети появились кадры, как Лавров и Ушаков спускаются по трапу только что приземлившегося самолета.

По данным СМИ, двусторонние российско-американские переговоры запланированы на 18 февраля.