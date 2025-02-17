Зеленский проведет переговоры с Эрдоганом вместо встречи с РФ и США в Эр-Рияде

Зеленский проведет переговоры с Эрдоганом в день встречи РФ и США в Эр-Рияде

Украинский президент Владимир Зеленский 18 февраля полетит в Анкару для переговоров главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает Turkiye Gazetesi со ссылкой на главу управления по коммуникациям администрации турецкого лидера Фахреттин Алтун. В этот же день представители Россия и США встретятся в Саудовской Аравии, чтобы обговорить урегулирование на Украине.

Зеленский посетит Турцию с официальным визитом по приглашению Эрдогана. Политики обсудят стратегическое партнерство Киева и Анкары «во всех их аспектах» и шаги, необходимые для укрепления общего сотрудничества.

«В ходе визита также состоится обмен мнениями о последних событиях в Украине и других региональных и глобальных проблемах», — написал Алтун в социальных сетях.

18 февраля в Эр-Рияде пройдут переговоры России и США, участие в которых примут в том числе главы МИД РФ и Госдепартамента Сергей Лавров и Марко Рубио. Владимир Зеленский заявлял, что Украина не будет участвовать в этих переговорах и не признает их результаты.