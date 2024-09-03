Захарова о призыве Тайваня к КНР вернуть русские земли: это нас не интересует
Фото - © Министерство иностранных дел Российской Федерации
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россию не интересуют слова главы Тайваня Лай Циндэ о возвращении ее территорий Китаю. Об этом сообщает «Царьград».
Ранее глава тайваньской администрации призвал КНР восстановить территориальную целостность страны, отобрав у РФ земли, находящиеся на Дальнем Востоке.
Захарова напомнила, что РФ и КНР подписали в 2001 году Договоре о дружбе. В него включен отказ государств от территориальных претензий.
Она уточнила, что в КНР действует принцип одного Китая, из-за этого Лай Циндэ был неправомочен делать такие заявления.
«Подстрекаемый американцами к сепаратизму Лай может „лаять“, сколько угодно», — уточняется в заявлении на сайте МИД России.
Также Захарова посоветовала главе Тайваня заняться экономическими проблемами, которые существуют сегодня на острове.