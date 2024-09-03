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Захарова о призыве Тайваня к КНР вернуть русские земли: это нас не интересует

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россию не интересуют слова главы Тайваня Лай Циндэ о возвращении ее территорий Китаю. Об этом сообщает «Царьград» .

Ранее глава тайваньской администрации призвал КНР восстановить территориальную целостность страны, отобрав у РФ земли, находящиеся на Дальнем Востоке.

Захарова напомнила, что РФ и КНР подписали в 2001 году Договоре о дружбе. В него включен отказ государств от территориальных претензий.

Она уточнила, что в КНР действует принцип одного Китая, из-за этого Лай Циндэ был неправомочен делать такие заявления.

«Подстрекаемый американцами к сепаратизму Лай может „лаять“, сколько угодно», — уточняется в заявлении на сайте МИД России.

Также Захарова посоветовала главе Тайваня заняться экономическими проблемами, которые существуют сегодня на острове.