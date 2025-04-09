Захарова о немецкой экономике: политики ФРГ должны сложить свои головы на плаху

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Германию ожидают экономические потрясения. Если руководство не внесет изменения в свою политику, страна может не пережить этого.

Как отметила дипломат, экономика Германии находится в чудовищном положении по сравнению с амбициями страны. По ее мнению, ФРГ сможет это пережить, если проанализирует проблемы и, сделав выводы, изменит свою политику.

Однако Захарова уверена, что политические лидеры сделать этого не смогут. Они заложили в население настолько нереалистичное восприятие происходящего, что все попытки донести что-то людям откажутся безуспешными.

«Им нужно выйти на центральные улицы Берлина, положить свои головы на плаху и признаться народу Германии в преступлениях, которые они совершили, чтобы народ сам решил, что с этими деятелями делать», — заключила диппредставитель в эфире радио Sputnik.