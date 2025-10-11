Те, кто на Украине хочет ввести запрет на произведения поэта Александра Пушкина, по уровню невежества напоминают Шарикова из «Собачьего сердца» Михаила Булгакова. Об этом в разговоре с ТАСС рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«„Собачье сердце“ Булгаков писал с подобного рода Шариковых», — сказала дипломат.

Так Захарова прокомментировала информацию о том, что русского поэта, а также любые объекты культурного наследия, географические названия, связанные с ним, на Украине назвали пропагандой «российского империализма».

Использование термина «Шариков» — нарицательное. Так называют плохо образованных, невоспитанных, грубых и подлых людей.

Ранее украинский институт национальной памяти выложил список людей и событий, в которых якобы содержится символика «политики Российской империи» до 1917 года. В нем названы видные военные и политические деятели государства. Среди них цари, императоры, поэты, композиторы и писатели. Всех этих людей на Украине планируют «отменять».

Среди тех, кого запретят, оказались Иван Бунин, Михаил Лермонтов. Еще на Украине собираются «отменить» мореплавателей Фаддея Беллинсгаузена и Семена Дежнева. Также в соседней стране будут запрещены композиторы. К большинству из тех, кто попал в список, у киевского режима только одна претензия — они якобы занимались «глорификацией Российской империи».

