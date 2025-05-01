Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко осудила атаку ВСУ на рынок в посёлке Алёшки Херсонской области, совершённую в праздничный день 1 мая

Накануне Владимир Зеленский заявил о намерении бить по «болезненным точкам» России, и уже сегодня последовал удар: порядка 30 FPV-дронов за четыре волны атаки обрушились на мирных покупателей. В результате погибли 8 человек, более 20 получили ранения.

«Ни одна международная структура снова ничего „такого“ не заметит? Ни террористического характера атаки по гражданским? Ни того, что теракт спланирован именно на праздник, когда людей больше?», сказала дипломат.

Она подчеркнула, что такие удары невозможны без западных поставок оружия и тактики «добивания» раненых повторными атаками, что блокирует помощь спасателей.

Журналисты должны будить совесть тех, кто обязан реагировать на преступления, — призвала Захарова.