WSJ: ЦАХАЛ может ответить на атаку Ирана уже в понедельник

Израильские силы могут ответить на атаку Ирана уже в понедельник, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Wall Street Journal.

«США и западные чиновники ожидают, что Израиль быстро ответит на иранские атаки, возможно уже в понедельник», — пишут авторы статьи.

КСИР Ирана ранее заявил об ударах по Израилю в ответ на разрушение иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке были задействованы крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотники.

Вооруженные силы Израиля были приведены в повышенную готовность, а Иран призвал США «держаться подальше» на фоне заявлений Вашингтона о готовности помочь Тель-Авиву в конфликте с Тегераном.