WSJ: атаки российских войск грозят Украине обрушением фронта в этом году

Атаки ВС РФ грозят украинской армии обрушением фронта на некоторых участках спецоперации в 2024 году, сообщает РИА Новости .

Как рассказал австрийский военный аналитик Франц-Штефан Гади The Wall Street Journal, потери Киева на линии фронта к западу от Авдеевки подчеркивают ее уязвимость из-за нескольких месяцев задержек с доставкой помощи от Запада. Также это говорит о неспособности страны мобилизовать больше людей, чтобы пополнить ряды ВСУ.

Также РФ, по мнению издания, развивает свой успех, изматывая военных противника. Бойцы ВСУ сдают позиции в отчаянном ожидании обещанной помощи от Штатов.

Ранее директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что украинская армия входит в тактический кризис. Страна продолжит уступать территорию, если РФ будет развивать успех.