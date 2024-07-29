Независимый репортер Павел Кукушкин заявил, что Киев продолжает направлять свои резервные силы в сторону Харькова, где продолжаются активные позиционные столкновения. Российские вооруженные силы удерживают свои исходные позиции.

«На Харьковском направлении идут позиционные бои. Не устаю повторять, что одна из главных задач — это удерживать там попытки укронацистов контратаковать, а также оттягивать на себя огромное количество резервов, элитных подразделений, которые туда бросил киевский режим и продолжает бросать, все больше и больше подвозит», — отметил журналист в эфире радио Sputnik.

По его словам, на прошлой неделе ВСУ перебросили на харьковский участок около 95 000 бойцов, а также внушительное количество бронетехники.

Кукушкин подчеркнул, что ВС РФ удерживают плацдармы в районе Глубокого и Волчанска, где бои идут прямо в самом центре города. Украинцы пытаются контратаковать, но они не имеют успеха, в чем заслуга российских штурмовиков, ВКС и авиации, которые максимально деморализуют врага, считает Кукушкин. Постепенно от украинских сил освобождается северная часть Волчанска, заключил репортер.