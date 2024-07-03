ВС РФ полностью освободили район «Новый» населенного пункта Часов Яр в ДНР

сегодня в 13:45

Также они улучшили свое положение по переднему краю в результате активных действий.

Кроме того, было нанесено поражение живой силе и технике бригад теробороны в районах Васюковки, Калинина, Часова Яра, Константиновки, Красногоровки, Райгородка и Веселого Гая Донецкой Народной Республики.

Были отражены четыре контратаки ВСУ.

Противник потерял до 450 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, два танка и 10 пикапов.

ВСУ лишились четырех полевых складов боеприпасов, «Акации», установки «Гвоздика, гаубицы «Мста-Б», трех 152-мм орудия Д-20, 105-мм орудия М119 производства США, станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-48 и двух станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

ВС РФ продолжают проведение СВО на территории Украины.