сегодня в 14:03

За неделю подразделениями группировки войск «Запад» освободили населенные пункты Котляровка и Кисловка Харьковской области, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

Бойцы ВС РФ уничтожили формирования 9 бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) вблизи н. п. Стельмаховка, Новоселовское ЛНР, Новосадовое ДНР и Синьковка Харьковской области.

Также российские военнослужащие отразили 14 контратак штурмовых групп 3-х бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах н. п. Крахмальное Харьковской области, Червоная Диброва ЛНР и Григоровка ДНР.

За неделю киевский режим потерял около 1015 человек живой силы, 3 танка, в том числе немецкие Leopard, 5 боевых бронемашин, 5 автомобилей и 23 орудия полевой артиллерии. Кроме того, российские подразделения нанесли огневое поражение американской станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

Вооруженные силы РФ продолжают проведение специальной военной операции, которая началась 24 февраля 2022 года.