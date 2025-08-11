Попытки союзников, таких как Азербайджан, оказать помощь Киеву не восполнят дефицит после прекращения финансирования Украины из США, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

«Напомню, что сейчас элиты на Украине полностью подконтрольны европейцам — в первую очередь Великобритании. Есть и попытки европейцев мобилизовать своих союзников на постсоветском пространстве с целью оказания помощи Украине. Например, сейчас это происходит с Азербайджаном», — отметил Сипров.

Он указал на то, что 2 млн долларов Азербайджан выделяет в качестве гуманитарной помощи Украине.

«Возможности этих государств невелики, и они никоим образом не компенсируют дефицит, который возникнет на Украине после того, как помощь от США прекратится», — констатировал политолог.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Штаты заканчивают финансирование ВСУ, чтобы решить конфликт.