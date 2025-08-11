Алиев передаст Украине гуманитарную помощь на 2 млн долларов

Азербайджан выделил 2 млн долларов на гуманитарную помощь Украине, деньги направят на поставку стране электрооборудования. Такое распоряжение подписал президент республики Ильхам Алиев.

Деньги министерству энергетики Азербайджана выделили из резервного фонда главы государства.

В распоряжении написано, что из-за сложившейся в последние годы обстановки на Украине Баку отправлял стране гуманитарную помощь несколько раз. Сейчас же туда поставят электрооборудование.

