Генерал КСИР Джавани заявил, что Пашинян и Алиев допустили ошибку Зеленского

Заместитель руководителя Корпуса стражей Исламской революции по политическим вопросам генерал Ядолла Джавани заявил, что главы Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян сделали ту же ошибку, что и украинский лидер Владимир Зеленский, доверившись правительству США, сообщает RT .

«Они дорого заплатят за свой недостойный поступок», — сказал генерал.

По его словам, Тегеран любыми способами будет защищать свою безопасность и национальные интересы и не допустит американского влияния у своих границ. В свою очередь, советник Верховного лидера Али Акбар Велаяти назвал участие США «змеей» между Россией и Ираном.

Ранее сообщалось о двустороннем парафировании мирного договора Армении и Азербайджана при посредничестве США. Для Армении «маршрут Трампа», как считают власти страны, — это шанс на дополнительные доходы в госбюджет.

По мнению политолога Игоря Семеновского, под этим решением может быть вопрос сдачи суверенитета.