Иран сохраняет настороженность, наблюдая за американскими планами в регионе

Вопрос Зангезурского коридора снят с повестки, но Иран продолжает внимательно следить за развитием ситуации вокруг проекта «Маршрут Трампа», сообщает РИА Новости .

Как заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, хотя речь идет о транзитной дороге под полным суверенитетом Армении, участие американской компании в проекте вызывает серьезные опасения Тегерана.

Высокопоставленные иранские чиновники не скрывают своего беспокойства. Генерал Ядолла Джавани из Корпуса стражей исламской революции прямо сравнил ситуацию с украинским сценарием, предупредив, что Иран «не допустит» усиления американского влияния у своих границ. Советник Верховного лидера Али Акбар Велаяти пошел еще дальше, назвав потенциальное присутствие США «змеей» между Ираном и Россией.

Премьер-министр Никол Пашинян, в свою очередь, представляет проект как беспрецедентную экономическую возможность для страны. «Маршрут Трампа» предусматривает не только железнодорожное сообщение, но и создание инфраструктуры для трубопроводов и линий электропередачи, что, по мнению армянского руководства, принесет значительные доходы в госбюджет.