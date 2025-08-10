Вице-президент Вэнс: США заканчивают финансирование ВСУ, чтобы решить конфликт

сегодня в 19:01

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп намерен завершить финансирование киевского режима, так как американцы тратят свои налоги на продолжение российско-украинского конфликта.

«Президент и я считаем, что Америке хватит финансировать украинскую военную индустрию. <…> Американцы устали отправлять свои деньги, свои налоги на этот конфликт», — отметил Джей Ди Вэнс в интервью американскому телеканалу Fox News.

Он подчеркнул, что Вашингтон планирует добиться «мирного урегулирования украинского конфликта по линии фронта».

При этом вице-президент США добавил, что если Евросоюз проявит желание самостоятельно приобретать вооружение для Киева у американских производителей, то Белый дом будет не против.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко признал усталость украинцев от войны и допустил возможность территориальных компромиссов для завершения конфликта. При этом президент Украины Владимир Зеленский неоднократно отвергал любые территориальные уступки.