Мэр Киева признал усталость украинцев от войны

сегодня в 06:19

В заявлении для немецкого Bild мэр Киева Виталий Кличко впервые публично допустил возможность территориальных компромиссов для завершения конфликта, сообщает «Лента.ру» .

«Мы заплатили огромную цену и должны найти дипломатическое решение», — заявил он, признав усталость общества от войны.

При этом столичный градоначальник подчеркнул, что говорить о конкретных уступках пока рано.

Кличко выразил надежду на трехсторонние переговоры с участием Владимира Зеленского, президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

Ранее Зеленский категорически отвергал любые территориальные уступки.