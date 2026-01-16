Воробьев предложил Мужальских участвовать в конкурсе на должность главы Ступина

Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил главе городского округа Ступино Сергею Мужальских принять участие в новом конкурсе на данную должность и продолжить работу в случае победы, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

«Предлагаю в соответствии с законом принять вам участие в конкурсе на должность главы. Я видел, что вас поддерживают жители. Есть ли у вас желание, готовность и дальше работать на благо развития городского округа?» — спросил Воробьев.

5-летний срок полномочий Мужальских истекает в феврале. Он заявил, что с удовольствием примет участие в конкурсе на должность главы.

«Я с первого дня, как стал главой, переехал в Ступино, постоянно там живу, мои дети ходят в местную школу, нахожусь в контакте с жителями. Поэтому готов продолжать работать на благо Ступина», — высказался Мужальских.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.