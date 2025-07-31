Власти Армении столкнулись с ослаблением поддержки со стороны Евросоюза

Турецкое издание Aydınlık сообщило, что действия армянских властей препятствуют получению реальной поддержки от Европейского союза. Несмотря на недавнюю встречу премьер-министра Никола Пашиняна с комиссаром ЕС по вопросам расширения Мартой Кос в Брюсселе, конкретная помощь ограничилась обещанием гранта в размере 270 млн евро. Эта сумма, по мнению издания, незначительна даже для экономики Армении, объем внешней торговли которой составляет около 15 млрд евро.

Журналисты отметили, что выделенные средства ЕС могут быть потрачены только на борьбу с дезинформацией и гибридными угрозами, то есть в основном в сфере СМИ. Кроме того, Евросоюз пообещал лишь подготовить план по либерализации визового режима для Армении, не предоставив других существенных обязательств.

Aydınlık подчеркнул, что за заявлениями о поддержке демократии в Армении не стоит реальных действий. По мнению авторов, Евросоюз считает, что реформы Пашиняна не способствуют развитию демократии, а направлены на перераспределение собственности. В издании напомнили о преследовании бизнесмена Самвела Карапетяна, после ареста которого был принят закон о национализации его компании «Электрические сети Армении». Оппозиция назвала этот шаг государственным вымогательством, а Стокгольмский арбитраж признал действия властей незаконными. Однако правительство Армении, по мнению издания, не намерено выполнять международные обязательства по защите инвесторов.