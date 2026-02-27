сегодня в 18:42

Президент Украины Владимир Зеленский вручил главе МИД Германии Иоганну Вадефулю орден «За заслуги» второй степени, что вызвало вопросы в ФРГ, сообщает «Царьград» .

«Федеральный министр иностранных дел Иоганн Вадефуль (ХДС) награжден Владимиром Зеленским орденом „За заслуги“ второй степени. Однако, согласно уставу ордена, „министры суверенных государств“ фактически получают орден первой степени», — отмечается в публикации немецкой газеты Die Welt.

По правилам, вторая степень предназначена для заместителей глав правительств и парламентов, министров, руководителей иных центральных ведомств и послов.

«Неясно, почему Вадефуль получил только вторую степень. Запрос в канцелярию до сих пор остался без ответа», — пишет издание.

Ранее Владимир Зеленский заявлял о «начале конца» конфликта с Россией и настаивал на определении даты вступления Украины в Евросоюз.

