Очевидно, что отправление международной делегации в Курскую область подразумевает собой прекращение огня на время работы комиссии с обеих сторон на этом направлении. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Спартак Барановский.

Ранее ООН выразила готовность посетить Курскую область, но только с разрешения России.

«Делается это для того, чтобы остановить стремительное продвижение наших войск, чтобы выиграть время, а также способствовать перегруппировке и окапыванию армии противника на нашей земле», - сказал Барановский.

Помимо этого, задачами миссии, вероятнее всего, будут: искажение и скрытие фактов о преступлениях ВСУ в Курской области и фиксация статус-кво в территориальном вопросе.

«Отправку миссии ООН в Курскую область можно сравнить с отправкой Троянского коня, который нужен был для того, чтобы изменить расстановку сил в пользу противника. Такого же эффекта украинское руководство хочет добиться сейчас. Более того, существуют задокументированные нашими военными факты, что различные международные миссии ООН и гуманитарные организации неоднократно использовались для шпионажа в пользу боевиков и для их поддержки», - добавил политолог.

Такая ситуация, например, была зафиксирована в свое время в ходе боевых действий в Чечне и Сирии. В пример можно также привести действия членов наблюдательной миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, которые пытались зафиксировать месторасположение наших замаскированных блокпостов.

«Доверие к ООН как к объективному и беспристрастному международному институту давно подорвано. Вот почему Россия призывает реформировать Совет Безопасности ООН, включив в него страны глобального Юга. Только тогда можно будет утверждать, что ключевые решения и резолюции принимаются всеми игроками международной арены, а не только небольшой группой глобалистской финансовой элиты», - обозначил эксперт.