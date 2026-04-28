Виктория Боня: мужчины не справляются в мировой политике

Мужчины не справляются со своей ролью в мировой политике. Такое мнение выразила блогерша Виктория Боня в ходе беседы с телеведущим Владимиром Соловьевым, сообщает «СтарХит» .

«Вам не кажется, что мужчины не справляются в мировой политике со своей ролью?» — такой вопрос задала Боня в прямом эфире программы «Полный контакт».

В ответ Соловьев заявил, что данную фразу можно назвать «мужененавистнической». По его словам, из-за нее «оскорбленные мужчины» могут потребовать от Бони извинений.

Также Соловьев добавил, что ему кажется, что не только мужчины, но все «человечество не справляется с задачей в целом». Он опасается, что население Земли идет «к неминуемой катастрофе».

Боня спросила, кто завел человечество в эту беду. Соловьев ответил, что это «мужчины, которых воспитали женщины».

