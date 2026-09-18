Ветераны СВО приняли участие в голосовании

В Химках продолжают работу избирательные участки. К голосованию присоединились ветераны специальной военной операции и их семьи, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Голоса граждан определят депутатский состав Государственной думы, Московской областной думы и местного Совета. Так, ветеран СВО Маюр Дашижапов вместе с родными проголосовал на избирательном участке, расположенном в гимназии № 9 на Ленинском проспекте.

«В выборах я участвую не в первый раз. Как всегда, нужно отметить высококвалифицированный подход. Все стабильно, все штатно. Самая актуальная тема сейчас — безопасность и стабильность. Важно, чтобы у нашего города и всей страны было здоровое и прогрессивное будущее», — сказал ветеран специальной военной операции Маюр Дашижапов».

Прозрачность выборов на участке, расположенном в школе № 8 на улице Маяковского проверил руководитель Химкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Александров.

Ветеран находился в зоне боевых действий с октября 2022 по 2023 год. Награжден Государственной медалью «За отвагу» и ведомственной медалью Министерства обороны «Участник специальной военной операции.

«Я состою в штабе общественного наблюдения за выборами и могу с уверенностью отметить высокий уровень организации выборов в нашем округе. Избирательная комиссия работает строго по регламенту, права всех участников процесса соблюдаются в полном объеме. Голосование проходит абсолютно в штатном режиме, прозрачно и в рамках правового поля. Нарушений не зафиксировано», — отметил руководитель Химкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО, член Штаба общественного наблюдения за выборами городского округа Александр Александров.

Избирательные участки в Химках будут работать с 18 по 20 сентября включительно с 8:00 до 20:00. Проголосовать могут все граждане РФ старше 18 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.