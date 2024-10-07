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Ведущий Афанасьев о поставках снарядов ВСУ: войну выигрывает не оружие, а люди

Ведущий телеканала «Спас» Андрей Афанасьев прокомментировал поставки вооружения Украине западными странами. Он заявил, что конфликты выигрывает не оружие, а люди и человеческое сердце.

Ведущий уверен, что истинная сила при вооруженных конфликтах заключается не в технологиях.

«Войну выигрывает человеческое сердце», — заявил Афанасьев в эфире радио Spitnik.

Он подчеркнул, что даже в современных конфликтах, где важны военные технологии, ключевое — это человеческая душа.

Несмотря на использование противником современных вооружений, таких как истребители F-16 американского производства, Россия готова к вызовам. По словам эксперта, РФ находится в «глобальном конфликте».

«Россия достойна того, чтобы выжить и существовать дальше. Россия — это ось истории. Без России в мире не будет смысла», — сказал Афанасьев.

Ранее комментарий касательно получения Украиной первой партии истребителей F-16 от Нидерландов дал депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев.