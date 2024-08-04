Ватикан объяснил, почему на ОИ не должно быть таких сцен, как «Тайная вечеря»

Ватикан только сейчас отреагировал на церемонию открытия летних Олимпийских игр в Париже, которое состоялось 26 июля, заявив, что вынужден присоединиться к числу оскорбленных христиан и объяснил, почему таких пародий быть не должно, сообщает Life.ru со ссылкой пресс-службу Святого престола.

«На престижном мероприятии, где весь мир объединяется вокруг общих ценностей, не должно быть намеков, высмеивающих религиозные убеждения многих людей», — прокомментировали в Ватикане показанную в Париже пародию на «Тайную вечерю» в исполнении трансвеститов и трансгендеров.

В пресс-службе Святого престола отметили, что свобода слова не подвергается сомнению, но все-таки какая-то граница должна быть во имя уважения друг друга.

Ранее исполнитель главной роли в «Тайной вечере» на открытии Олимпийских игр извинился перед всеми, чьи чувства были задеты постановкой. При этом он отметил, что сам не считает сценку оскорбительной.