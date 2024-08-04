Не прошло и недели: Ватикан отреагировал на олимпийскую «Тайную вечерю»

«Святой престол не может не присоединить свой голос к голосам других, которые отметили в последние дни, что многие христиане и верующие других религий были обижены некоторыми сценами», — указано в сообщении Святого Престола.

Торжественная церемония открытия Олимпийских игр прошла 26 июля в столице Франции Париже.

В шоу были использованы спорные с точки зрения христианской этики и морали сцены.

В частности споры вызвала аллюзия к «Тайной вечере» с переодетыми в женщин мужчинами. за которую Олимпийскому комитету пришлось извиняться и даже удалять запись из официальной трансляции торжества.