Оргкомитет Олимпиады извинился за «Тайную вечерю» на открытии Игр-2024 в Париже

Директор по коммуникациям оргкомитета Игр Анн Дескамп отреагировала извинениями на мировое мнение о том, что пародия на «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи на церемонии открытия летней Олимпиады в Париже оскорбила верующих, пишет РБК .

«Конечно, не было никакого намерения продемонстрировать неуважение к какой-либо религиозной группе. Напротив, я думаю, что Тома Жолли хотел отпраздновать толерантность общества, это были его слова, и, судя по цифрам аудитории, эта цель была достигнута. Если кого-то это оскорбило, нам, конечно, очень жаль», — сказала Дескамп.

Ранее мировое сообщество обрушилось с критикой на «Тайную вечерю» в исполнении трансвеститов и трансгендеров, сочтя увиденное оскорблением чувств христиан. Постановку осудил в том числе предприниматель Илон Маск.

В воскресенье Международный олимпийский комитет удалил с YouTube-канала видео с лучшими моментами церемонии открытия, куда «Тайная вечеря» тоже вошла. Ролик провисел на канале всего сутки.