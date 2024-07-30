Голый «Дионис» с открытия Олимпиады в Париже извинился за «Тайную вечерю»

Актер Филипп Катерин, сыгравший роль голого Диониса на церемонии открытия Олимпиады в Париже, извинился за шокирующее представление, сообщает Life.ru .

Артист появился на открытие Олимпиады в Париже в роли греческого бога Диониса. При этом он был практически голый и в синей краске. Этот образ оскорбил многих верующих.

Катерин принес извинения всем недовольным. Он заявил, что сам воспитывался как христианин. Актер призвал всех к прощению. Причем он не считает, что представление было настолько шокирующим и оскорбительным.

Ранее открытие Олимпиады в Париже омрачилось скандалом, вызванным из-за представления и пародии на «Тайную вечерю». МОК пришлось удалять видео с лучшими моментами церемонии с YouTube-канала, а оргкомитет Олимпиады принес извинения религиозным группам, которых оскорбило увиденное.