Валентину Матвиенко переизбрали на пост председателя Совфеда
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Сенаторы избрали Валентину Матвиенко на пост председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ, сообщает Telegram-канал Совфеда.
Решение о переизбрании было принято в среду на 575-м пленарном заседании. Все сенаторы единогласно сошлись во мнении.
Таким образом, Матвиенко была переизбрана на пост главы Совфеда. Она поблагодарила коллег, а также президента РФ Владимира Путина за поддержку проектов.
Матвиенко стала возглавлять верхнюю палату парламента в 2011 году. Ранее она была губернатором Санкт-Петербурга.