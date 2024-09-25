Валентину Матвиенко переизбрали на пост председателя Совфеда

сегодня в 14:07

Решение о переизбрании было принято в среду на 575-м пленарном заседании. Все сенаторы единогласно сошлись во мнении.

Таким образом, Матвиенко была переизбрана на пост главы Совфеда. Она поблагодарила коллег, а также президента РФ Владимира Путина за поддержку проектов.

Матвиенко стала возглавлять верхнюю палату парламента в 2011 году. Ранее она была губернатором Санкт-Петербурга.