Валентина Матвиенко заявила об узурпации власти на Украине

Она акцентировала внимание на том, что выборы в РФ, в отличие от ситуации в соседнем государстве, осуществляются в строгом соответствии с Конституцией и в определенные ей сроки.

«В отличие от киевского режима, чьи главари отменили выборы и фактически узурпировали власть, в России выборы проводятся в установленные конституцией сроки», — подчеркнула Матвиенко на весенней сессии Совфеда.

В контексте запланированных на сентябрь выборов в Государственную думу Матвиенко дала указание профильной комиссии по защите государственного суверенитета на регулярной основе проводить анализ ситуации с целью предотвращения вероятных провокаций и попыток оказать влияние на ход выборов.

