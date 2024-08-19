В Цхинвале рассказали об интеграционных перспективах Южной Осетии
Гаглоев: Южная Осетия стремится в Союзное государство
Южная Осетия стремится в Союзное государство, заявил в интервью газете «Известия» президент республики Алан Гаглоев.
«Вступление в Союзное государство — это один из возможных и наиболее перспективных вариантов. Сейчас ведется работа по налаживанию сотрудничества с Белоруссией в гуманитарной сфере, по линии спорта», — сказал глава Южной Осетии.
Он добавил, что Цхинвал и Москва тесно сотрудничают в военной сфере, проводят модернизацию вооруженных сил.
Гаглоев подчеркнул, что уровень интеграции между Россией и Южной Осетией подразумевает проведение согласованной внешней политики и совместное обсуждение вопросов, представляющих интерес для обеих сторон. Но вопрос о вхождении республики в состав России сейчас «не входит в повестку дня».