В Цхинвале рассказали об интеграционных перспективах Южной Осетии

«Вступление в Союзное государство — это один из возможных и наиболее перспективных вариантов. Сейчас ведется работа по налаживанию сотрудничества с Белоруссией в гуманитарной сфере, по линии спорта», — сказал глава Южной Осетии.

Он добавил, что Цхинвал и Москва тесно сотрудничают в военной сфере, проводят модернизацию вооруженных сил.

Гаглоев подчеркнул, что уровень интеграции между Россией и Южной Осетией подразумевает проведение согласованной внешней политики и совместное обсуждение вопросов, представляющих интерес для обеих сторон. Но вопрос о вхождении республики в состав России сейчас «не входит в повестку дня».