В Тбилиси начали задерживать протестующих

Демонстранты стали кидать в силовиков камни, бутылки и хлопушки. Полиция применила водометы и слезоточивый газ.

Отмечается, что пострадавшие есть с обеих сторон.

Очередной протест в Тбилиси вспыхнул из-за того, что правительство Грузии отложило переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года. С решением кабмина также была не согласна президент Зурабишвили, которая вместе с другими протестующими митинговала у парламента.