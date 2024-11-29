В Тбилиси начали задерживать протестующих
Сотрудники полиции начали задерживать участников митинга перед зданием парламента в Тбилиси, сообщает РИА Новости.
Демонстранты стали кидать в силовиков камни, бутылки и хлопушки. Полиция применила водометы и слезоточивый газ.
Отмечается, что пострадавшие есть с обеих сторон.
Очередной протест в Тбилиси вспыхнул из-за того, что правительство Грузии отложило переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года. С решением кабмина также была не согласна президент Зурабишвили, которая вместе с другими протестующими митинговала у парламента.