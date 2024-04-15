В США рассказали, почему Байден не выступил после нападения Ирана на Израиль

Politico: Байден пытался не спровоцировать Иран своей реакцией на атаку

Американские президент Джо Байден не выступил с обращением и вел себя сдержанно после атаки Ирана на Израиль, так как не хотел провоцировать эскалацию, пишет РИА Новости со ссылкой на Politico.

Ряд неназванных чиновников в США рассказали газете, что хозяин Белого дома опасался усиления напряженности в регионе.

«У Байдена не было непосредственных планов выступить перед американской аудиторией по поводу конфликта на Ближнем Востоке... Крупное президентское мероприятие... скорее всего приведет к эскалации напряженности и может спровоцировать Тегеран», — сказано в сообщении.

Отмечается, что американская администрация обсуждала идею выступления президента после того, как Израиль отразил масштабную атаку БПЛА и ракет со стороны Ирана и его союзников, однако от этого было принято решение отказаться.