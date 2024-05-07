В Совфеде рассказали о знаковом событии, которое обеспечил Путин

Сенатор Александр Волошин заявил, что благодаря решениям президента РФ Владимира Путина в стране свершилось знаковое событие — в состав России вернулся Донбасс. Об этом член Совета Федерации рассказал после посещения инаугурации главы государства, сообщает «Бриф24» .

В своем Telegram-канале Волошин отметил, что для него было большой честью лично поприсутствовать на церемонии инаугурации. По мнению сенатора, сегодняшний день — знаковая дата для страны и новых российских регионов.

Волошин отметил, что Путин на своем примере показывает, как можно вести добросовестную работу на благо России. По словам сенатора, все планы президента страны также будут воплощены в жизнь.

Инаугурация президента состоялась 7 мая. Путин вступил в пятый президентский срок, который продлится шесть лет — до 2030 года.