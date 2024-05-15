В Подмосковье на предварительном голосовании «Единой России» числится почти 2 тыс кандидатов

В 2024 году «Единая Россия» проводит предварительное голосование в 15-й раз. Оно проходит в каждом регионе Российской Федерации, где осенью этого года запланировано проведение выборов. Цель процедуры — открыто, опираясь на мнение жителей сформировать список кандидатов от партии.

«В этом году мы ожидаем большое обновление депутатского корпуса „Единой России“ в регионах, где проходят выборы. И оно точно будет больше, чем в аналогичном цикле пять лет назад. В числе кандидатов предварительного голосования очень много новых лиц», — заявил замсекретаря Генсовета партии Сергей Перминов.

Сергей Перминов также рассказал, что в России 210 участников СВО зарегистрированы на предварительное голосование на разные уровни выборов.

«В этом году для участников СВО мы изменили правила участия в процедуре. Им стало проще подавать документы на предварительное голосование, не нужно создавать и публиковать специальный видеоконтент. И самое главное — по итогам они получат плюс 25% голосов к результату, — добавил Перминов.

В Московской области в Единый день голосования основные выборы депутатов муниципальных Советов пройдут в 25 городских округах. Кроме этого, в Подольске пройдут довыборы на замещение одного мандата. Всего, по итогам выборной кампании, будет избрано 574 депутата.

«В Подмосковье на участие в предварительном голосовании зарегистрировались порядка 1 900 человек, включая территории по модели ЭПГ-4. Конкурс составляет в среднем 3 человека на место», — рассказал секретарь Московского областного отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он подчеркнул, что подать документы для участия в процедуре могли все желающие. Одно из важных условий этого года — каждый участник должен в обязательном порядке быть действующим членом или сторонником «Единой России».

«Среди зарегистрированных представителей есть и депутаты прошлых созывов, рассчитывающие на переизбрание. Они участвуют в процедуре на общих условиях, для них нет никаких бонусов и преференций. В этом году среди кандидатов много женщин — больше половины. Также активна наша молодёжь — порядка 23% от общего числа зарегистрированных. Более трети участников осуществляют волонтерскую деятельность, в том числе принимали участие в гуманитарных миссиях „Единой России“ по помощи фронту и жителям новых территорий. В Московской области также попробовать свои силы в политике решили и 31 участник СВО», — добавил Игорь Брынцалов.

Он также напомнил, что для тех кандидатов, кто планирует участие в избирательной кампании впервые, «Единая Россия» запустила образовательный проект «Политстарт». В Московской области обучение проходят свыше 500 участников предварительного голосования.

«Образовательный кадровый проект предусматривает доступ к базе знаний Высшей партийной школы. Так же мы проводим очные модули, на которые приглашаются эксперты, политтехнологи. Кроме этого, в качестве наставников принимают участие действующие депутаты Государственной Думы и Московской областной Думы. В формате живого общения коллеги отвечают на вопросы, дают рекомендации», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Голосование проходит в электронной форме на официальном портале проекта pg.er.ru. Для того, чтобы проголосовать за кандидата необходимо зарегистрироваться в качестве избирателя, используя учетную запись от Госуслуг. Сделать это можно до 24 мая. Само голосование пройдет в период с 20 по 26 мая.

В сентябре в ходе ЕДГ-2024 депутатов муниципальных Советов изберут в Бронницах, Власихе, Волоколамске, Воскресенске, Восходе, Дзержинском, Долгопрудном, Дубне, Жуковском, Звездном городке, Кашире, Королеве, Котельниках, Краснознаменске, Ленинском, Лотошино, Луховицах, Мытищах, Одинцово, Орехово-Зуево, Раменском, Реутове, Сергиевом-Посаде, Солнечногорске, Щелково. Довыборы по одному мандату пройдут в Подольске.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.