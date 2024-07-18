В Подмосковье «Единая Россия» выдвинула 602 кандидата для участия в муниципальных выборах

В Московской области партия «Единая Россия» завершила процесс выдвижения кандидатов. В городских округах, где этой осенью пройдут основные выборы, списки утверждались на конференциях местных отделений, еще в трех округах, где пройдут довыборы, решения принимались в ходе заседаний местных политических советов, передает пресс-служба партии.

Секретарь Московского областного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов напомнил, что выдвижению предшествовала процедура предварительного голосования.

«Списки кандидатов сформированы из победителей открытого предварительного отбора, который партия ежегодно проводит в мае, накануне старта избирательной кампании», — сказал Брынцалов.

Всего этой осенью будет разыграно 580 мандатов. Самый крупный Совет депутатов изберут в Одинцово — 40 человек.

«Для участия в выборах, мы суммарно выдвинули 602 человека, из которых только 230 человек, то есть порядка 40%, люди, ранее избиравшиеся депутатами. Сейчас все они сдают в территориальные избирательные комиссии необходимые для регистрации комплекты документов», — добавил Игорь Брынцалов.

Говоря о качественном составе списков кандидатов, секретарь областного отделения подчеркнул, что там представители практически каждой крупной социальной группы жителей.

«Таким образом, в случае победы наших кандидатов на предстоящих выборах, каждый житель городского округа будет иметь в Совете депутатов „своего“ представителя. К примеру, среди выдвиженцев у нас 124 человека — это молодые люди в возрасте до 35 лет. 222 человека — представители науки, культуры, образования и спорта. 88 человек представляют малый и средний бизнес», — сказал Брынцалов.

Он также отметил, что в кампании от «Единой России» участвуют 11 бойцов СВО.

«Специальная военная операция так или иначе затронула многих жителей Подмосковья. Наша принципиальная задача, чтобы военнослужащие, члены их семей имели своих представителей в муниципальных советах. С такими кандидатами мы ведем отдельную работу, индивидуально сопровождая каждого. Кроме этого, среди выдвинутых кандидатов порядка 200 человек участвуют в гуманитарных миссиях партии, оказывают помощь фронту и жителям прифронтовых территорий. Это те люди, которые наиболее погружены в проблемы людей и готовы к их решению. В случае победы на выборах, они получат дополнительные возможности для этого», — добавил Игорь Брынцалов.

В Единый день голосования в сентябре основные выборы пройдут в 25 городских округах Московской области. Кроме этого, в Подольске, Пушкинском и Наро-Фоминске пройдут довыборы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.