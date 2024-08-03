В офисе Зеленского «запретили» Нетребко «нести русскую культуру»

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Глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что российской оперной певице Анне Нетребко нельзя выступать на западных сценах, пишет RT .

Нетребко нельзя давать «продолжать нести русскую культуру в Европу и на Запад», написал чиновник в своём Telegram-канале.

Запись появилась после анонса выступления Нетребко на сцене Римской оперы в новой постановке «Тоски» Джакомо Пуччини.

Ранее российская оперная звезда заявила о разводе с Юсифом Эйвазовым.