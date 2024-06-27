Анна Нетребко и ее супруг Юсиф Эйвазов объявили о разводе

«После десяти счастливых лет совместной жизни мы приняли трудное решение расстаться», — говорится в совместном заявлении артистов.

Пара подчеркнула, что смогла сохранить не только дружбу, но и творческий союз. Они выступают вместе в «Турандот» в Ла Скала и в «Тоске» в Вероне. Супруги также отметили, что больше не будут делать никаких заявлений о своей личной жизни.

Отношения Нетребко и Эйвазова начались в 2014 году, когда они вместе работали в Риме. Артисты официально расписались в 2015 году. Нетребко воспитывает сына Тьяго Аруа от предыдущих отношений.