Анна Нетребко и ее супруг Юсиф Эйвазов объявили о разводе
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Известная пара оперных артистов Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов объявили о разводе спустя 10 лет отношений. Супруги смогли сохранить дружбу, сообщает Super.ru.
«После десяти счастливых лет совместной жизни мы приняли трудное решение расстаться», — говорится в совместном заявлении артистов.
Пара подчеркнула, что смогла сохранить не только дружбу, но и творческий союз. Они выступают вместе в «Турандот» в Ла Скала и в «Тоске» в Вероне. Супруги также отметили, что больше не будут делать никаких заявлений о своей личной жизни.
Отношения Нетребко и Эйвазова начались в 2014 году, когда они вместе работали в Риме. Артисты официально расписались в 2015 году. Нетребко воспитывает сына Тьяго Аруа от предыдущих отношений.