В ОДКБ рассказали о желающих примкнуть к военному блоку

Он не уточнил, какие конкретно государства хотят присоединиться к ОДКБ, однако добавил, что некоторые игроки могут захотеть получить поддержку мощных союзников.

Тасмагамбетов обратил внимание, что нынешняя геополитическая ситуация в Евразии отличается нестабильностью. По его словам, обстановка может сложиться так, что отдельные страны будут нуждаться в поддержке сильных соратников, а также захотят получить возможность использовать их политико-дипломатический, а в случае необходимости и военный потенциал для защиты национальных интересов.

Ранее генеральный секретарь ОДКБ называл вероятным прием новых членов в блок в обозримом будущем. Такой сценарий Тасмагамбетов объяснял ростом мировой потребности в миротворческих миссиях военного блока, в котором состоит Россия.