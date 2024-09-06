В Одинцове избирателей на выборах призвали не поддаваться на провокации

«Сегодня наши избиратели получили СМС-сообщения, в которых были перечислены фамилии кандидатов, выдвинутых от партии „Единая Россия“ для участия в муниципальных выборах. Местное отделение партии в Одинцове не имеет к этому отношения. Более того, мы расцениваем это как провокацию. При этом мы до конца не понимаем, какую цель преследовали наши оппоненты», — заявила Андреева.

Она также попросила избирателей и жителей Одинцова доверять только той информации, которая опубликована в официальных источниках, таких как Мособлизбирком, на базе которого действует «Служба заботы». Сотрудники службы готовы предоставить любую справочную информацию по выборам. Контакты в выборных муниципалитетах доступны по ссылке.

С 6 по 8 сентября в Подмосковье проходят выборы в местные советы депутатов. Губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что важно обеспечить все необходимое, чтобы голосование прошло легитимно и прозрачно. Отдать свой голос можно на избирательных участках, на дому или с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Воробьев также заявил, что ДЭГ позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и, соответственно, сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.