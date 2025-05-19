В Московской области стартовало предварительное голосование «Единой России»

С 19 по 25 мая в Московской области проходит предварительное голосование партии «Единая Россия» по отбору кандидатов для последующего выдвижения на выборы, передает пресс-служба партии.

Принять участие могут совершеннолетние жители Балашихи, Дмитровского округа, Подольска, Шатуры и Электростали. В Лыткарино, Фрязино, Молодежном и Луховицах состоится отдельное голосование с участием выборщиков из числа членов партии, которое начнется 23 мая.

Голосование проводится в электронном формате для обеспечения максимальной прозрачности. Чтобы принять участие, необходимо до 23 мая зарегистрироваться на сайте PG.ER.RU через учётную запись портала Госуслуг.

Всего в процедуре участвуют более 700 претендентов, включая действующих депутатов, общественных деятелей, представителей бизнеса, волонтёров партии, а также участников специальной военной операции. В Московской области таких кандидатов — 31 человек.

Секретарь Московского областного отделения партии «Единая Россия», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что партия рассчитывает на вовлечение в политику новых лиц.

«Предварительное голосование — важнейший этап, который позволяет еще до старта избирательной кампании определить кандидатов, пользующихся безусловной поддержкой жителей. Для нас в этом году особое значение имеет участие в отборе защитников Отечества — участников специальной военной операции. Эти люди доказали свою преданность стране, и мы уверены, что они достойны представлять интересы граждан в мирной жизни. Мы стремимся к тому, чтобы в наших рядах были не только опытные политики, но и новые лица — те, кто знает запросы людей и готов работать на благо муниципалитета», — сказал Игорь Брынцалов.

Накануне в Центральном исполкоме партии прошла процедура разделения ключей для защиты данных избирателей. Ключ шифрования блокчейна электронного предварительного голосования был разделён на четыре части, которые будут храниться в специальных сейф-пакетах до завершения голосования 25 мая. Хранителями стали член Генсовета партии, Герой России, сенатор Александр Карелин; президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский; президент Фонда информационной демократии Илья Массух; председатель Центрального совета сторонников партии, заместитель председателя комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

Выступая на мероприятии, член Генерального совета «Единой России», сенатор Сергей Перминов сделал особый акцент на дополнительных мерах поддержки участников СВО.

«Разработаны специальные модули, которые помогают ребятам приобретать новые навыки. И, конечно, мы сохранили для них специальную квоту — 25 процентов от общего количества голосов, которые они набирают, будет добавлено. Мы делаем все, чтобы на практике реализовать задачи, поставленные Президентом и руководством партии», — заявил Сергей Перминов.

Напомним, основные муниципальные выборы в Единый день голосования 2025 года в Подмосковье пройдут в восьми округах: Балашихе, Подольске, Дмитрове, Лыткарино, Фрязино, Шатуре, Электростали и Молодежном. Кроме этого, состоятся дополнительные выборы на замещение вакантного мандата в городском округе Луховицы.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.